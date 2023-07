Mortes causadas pelo furacão Doksuri nas Filipinas sobem para seis

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2023 - 6:45 Compartilhe

O balanço de mortos pela passagem do furacão Doksuri no norte das Filipinas subiu para seis pessoas, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira(27), enquanto a tempestade segue para o sudeste da China.

O furacão atingiu a ilha principal de Luzon na quarta-feira, arrancando árvores, causando cortes de energia e forçando a evacuação de milhares de pessoas das áreas costeiras.

Ventos fortes e chuvas fortes também atingiram as ilhas escassamente povoadas de Babuyan e as províncias do norte, provocando inundações e deslizamentos de terra.

Uma mãe e seus três filhos morreram na manhã de quarta-feira quando um deslizamento de terra atingiu sua casa na província montanhosa de Benguet, disse à AFP Satur Payangdo, responsável local pela gestão de desastres.

Outros cinco moradores da casa foram resgatados. Isso eleva o número de mortos para seis pessoas, após a morte de uma mulher na queda de um coqueiro e um menino de 16 anos soterrado por um deslizamento de terra.

Doksuri foi classificado como um super furacão enquanto se movia pelo Oceano Pacífico na terça-feira, mas enfraqueceu ao se aproximar das Filipinas.

Deve enfraquecer ainda mais em direção ao sudeste da China, onde deve atingir a costa na sexta-feira.

As chuvas intensas afetaram a vizinha ilha de Taiwan, onde uma mulher de 57 anos morreu ao ser surpreendida pela enchente de um rio, informou o centro de operações de emergência deste território.

burs-cgm/amj/cwl/dbh/ag/jc

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias