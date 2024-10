Morte suspeita de modelo brasileira nos Estados Unidos tem causa revelada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 7:50 Para compartilhar:

Adriana Vieira, modelo brasileira que foi encontrada sem vida em Miami, nos Estados Unidos, no dia 21 de setembro, teve a causa de sua morte revelada na quinta-feira, 3.

De acordo com o jornal local “Miami New Times”, ela morreu por afogamento, durante uma festa de um rapper em um iate. A moça, de 31 anos de idade, decidiu mergulhar durante o evento e se afogou.

No relatório da Guarda Costeira americana consta que o corpo de Adriana foi retirado da água cerca de dez minutos depois de ela ter afundado. O falecimento foi confirmado no Jackson Memorial Hospital Ryder Trauma Center.

O laudo ainda apontou que Adriana Vieira não havia consumido drogas. Na ocasião, ela foi identificada pela carteira de motorista. O corpo segue nos Estados Unidos.

A modelo deixou um filho de seis anos que, segundo a família, está sob cuidados de uma babá.

“Todas as providências devidas estão sendo tomadas para trazer o corpo e fazer o sepultamento. O meu neto está bem, falo com ele todos os dias. Por enquanto é isso e vou atualizando quando possível”, comunicou a mãe da modelo, Antônia de Lourdes, no Facebook.

O Departamento de Polícia de Miami segue investigando o caso.

Adriana era natural de São Paulo e, nas redes sociais, acumulava mais de 500 mil seguidores.