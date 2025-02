‘Morte não é fim’, diz papa Francisco em catequese

VATICANO, 26 FEV (ANSA) – Um texto preparado pelo papa Francisco para a audiência geral que deveria ter acontecido nesta quarta-feira (26) afirma que a morte não é o “fim”, mas sim a “introdução” para a “verdadeira vida”.

Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a homilia foi preparada antes da internação de Jorge Bergoglio no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, que deixou católicos e admiradores no mundo todo apreensivos com o destino do pontífice de 88 anos.

O texto conta a história do idoso Simeão, que vê o menino Jesus no templo e sente seu coração “se encher de alegria e paz”.

“Repleto desta consolação espiritual, o idoso Simeão vê a morte não como fim, mas como cumprimento e plenitude, espera-a como ‘irmã’ que não aniquila, mas introduz na verdadeira vida que ele já anteviu e na qual acredita”, diz a mensagem.

O texto faz parte de um ciclo de catequeses dedicadas à infância e relata a apresentação de Jesus no templo por Maria e José.

O Papa está internado desde 14 de fevereiro devido uma pneumonia nos dois pulmões provocada por uma infecção polimicrobiana.

O boletim médico mais recente, publicado na noite (horário local) de terça-feira (25), aponta que o estado de Francisco ainda é “crítico”, porém “estável” e sem novas “crises respiratórias agudas”.

No último fim de semana, o pontífice chegou a precisar de uma transfusão de sangue e teve uma crise respiratória séria, que exigiu o uso de oxigenoterapia de alto fluxo, mas esses episódios não voltaram a se repetir nos dias seguintes. (ANSA).