‘Morte não é fim de tudo’, diz papa Francisco em novo livro

VATICANO, 22 ABR (ANSA) – O papa Francisco disse que “a morte não é o fim de tudo” em um texto inédito revelado nesta terça-feira (22), dia seguinte a seu falecimento.

A frase está no prefácio de um livro do cardeal italiano Angelo Scola, “Nell’attesa di un nuovo inizio: Riflessioni sulla vecchiaia” (“Na espera de um novo início: Reflexões sobre a velhice”), publicado pela LEV, editora oficial do Vaticano.

“A morte não é o fim de tudo, mas o início de algo. É um novo começo, como evidencia sabiamente o título, porque a vida eterna, que quem ama já experimenta na terra dentro das ocupações do dia a dia, é iniciar algo que não terminará. E é justamente por esse motivo que é um início ‘novo’, porque viveremos algo que nunca vivemos plenamente: a eternidade”, escreveu o Papa no texto.

Scola, 83 anos, foi “rival” de Jorge Bergoglio no último conclave, mas agora não participará da votação de um novo pontífice, embora, em tese, também possa ser eleito.

“Não devemos ter medo da velhice, não devemos temer abraçar o tornar-se velho, porque a vida é a vida, e adoçar a realidade significa trair a verdade das coisas”, acrescentou Francisco no prefácio, destacando que a vida não deve ser vivida “com ressentimento”.

“No frenesi das nossas sociedades, muitas vezes devotadas ao efêmero e ao gosto doentio da aparência, a sabedoria dos avós torna-se um farol que brilha, ilumina a incerteza e dá orientação aos netos, que podem tirar da sua experiência algo mais do que a sua vida quotidiana”, salientou.

O texto é datado de 7 de fevereiro de 2025, uma semana antes da internação de Bergoglio devido a uma pneumonia nos dois pulmões, e chegará às livrarias da Itália na próxima quinta (24). (ANSA).