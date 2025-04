Morte do papa provoca onda de desinformação

A morte do papa Francisco provocou uma onda de condolências de internautas de todo o mundo, mas também uma onda de desinformação, um fenômeno contra o qual ele mesmo lutou.

Mensagens de conteúdo falso ou enganoso sobre o líder da Igreja Católica inundaram as redes sociais nos últimos dias. Um vídeo bastante divulgado parecia mostrá-lo afastando a mão do presidente americano, Donald Trump, durante um encontro no Vaticano. Embora o pontífice fosse um crítico da política de deportação de imigrantes de Trump, o vídeo era falso e havia sido divulgado pela primeira vez como uma piada, em um programa de TV.

Boatos espalhados na internet foram comuns nos 12 anos de papado de Francisco. “A tragédia da desinformação é que ela desacredita os outros, apresentando-os como inimigos, a ponto de demonizá-los e promover o conflito”, expressou em 2018, em mensagem pelo Dia Mundial das Comunicações.

Francisco comparou as notícias falsas modernas às “táticas da serpente” no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no qual esse animal simboliza a tentação e o pecado. “Não existe desinformação inofensiva. Mesmo uma distorção aparentemente leve da verdade pode ter efeitos perigosos.”

Em 2016, Francisco tornou-se protagonista involuntário de uma das mentiras mais divulgadas da eleição presidencial americana, quando viralizou que ele havia apoiado Trump. O BuzzFeed News informou, na ocasião, que essa informação havia gerado mais engajamento no Facebook do que qualquer outra notícia eleitoral nos três meses anteriores à votação.

– ‘Manipular mentes’ –

Internautas mal-intencionados aproveitam o burburinho em torno de eventos importantes para ganhar engajamento nas redes sociais. “Quando alguém morre, por mais mórbido que isso pareça, as pessoas correm para o foco das atenções”, explicou à AFP o especialista em alfabetização digital Mike Caulfield, autor de um livro sobre verificação de fatos.

“Para alguns, é uma oportunidade para promover diferentes temas, e conectam o evento ou a figura a uma causa política ou teoria da conspiração. Para outros, trata-se apenas de ganhar dinheiro, brincar ou chamar a atenção”, disse Caulfield.

Após a morte de Francisco, também surgiram diversas imagens criadas por inteligência artificial (IA), incluindo uma que motra o papa envolto em uma bandeira do arco-íris, que simboliza o orgulho LGBT. A isso se somaram mentiras espalhadas em vários idiomas, uma das quais apresentava o corpo do papa em um caixão aberto.

Algumas imagens criadas por IA circularam acompanhadas de links maliciosos que levavam a sites fraudulentos, segundo a empresa de segurança cibernética Check Point. O papa alertou para esse fato em janeiro, quando disse que as tecnologias de IA “podem ser mal utilizadas para manipular mentes”. A mensagem se tornou uma das suas advertências finais sobre a desinformação.

