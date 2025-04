Morte do Papa impulsiona audiência de ‘Conclave’ em 283%

NOVA YORK, 23 ABR (ANSA) – A morte do papa Francisco e a iminência da eleição de seu sucessor dispararam os índices de audiência de “Conclave”, filme de Edward Berger que retrata os eventos no Vaticano após o falecimento de um pontífice fictício e a disputa dos cardeais para substituí-lo.

De acordo com o site Luminate, que monitora dados de visualização de streaming, à medida que a trágica notícia se espalhava, as conexões de ‘Conclave’ no Amazon Prime aumentaram em 283%.

No total, o drama foi assistido por cerca de 6,9 milhões de minutos em 21 de abril, um aumento de 283% em relação ao dia anterior, quando totalizou 1,8 milhão de minutos.

Com nomes consagrados do cinema no elenco, como Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci e Isabella Rossellini, “Conclave” é inspirado no livro homônimo de Robert Harris e faturou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.

Paralelamente, os números do filme “Dois Papas”, de Fernando Meirelles, também aumentaram. O drama de 2019 que narra uma conversa inédita entre Bento XIV à beira da retirada e o então arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio, foi assistido por 1,6 milhão de minutos na Netflix na segunda-feira (21), 417% a mais que no domingo de Páscoa. (ANSA).