Morte do dentista dos famosos Rafa Puglisi será investigada após novas provas

Na segunda-feiram, 18, o dentista dos famosos Rafael Puglisi morreu aos 35 anos. O profissional caiu e bateu a cabeça na piscina de sua casa. A notícia foi anunciada nas redes sociais e deixou os seguidores de Rafa perplexos.

“Estamos em LUTO! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça!”, diz o comunicado nas redes sociais.

Puglisi chegou a ser levado para o hospital, mas Rafa já chegou sem vida à unidade.

“Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida ao hospital”, informa a publicação.

Na certidão de óbito, a causa da morte consta como ‘traumatismo cranioencefálico’.

Morte investigada

A morte do dentista Rafael Puglisi será investigada pelas autoridades. A polícia quer esclarecer o que aconteceu no momento da tragédia.

Em nota enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo enviou informações sobre a chegada dos policiais ao local assim que foi constatado o acidente. A história não está totalmente esclarecida.

“Policiais militares foram acionados, via Copom, para o atendimento da ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima caída já sem vida próximo à sua piscina. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como morte suspeita no 2° DP de Barueri”, diz a nota

Na noite de ontem, o Jornal da Record revelou um detalhe que pode ser crucial para as investigações. “Os policiais disseram ter encontrado o dentista no chão, com parte do corpo dentro da piscina. Havia manchas de sangue perto da vítima e na parte superior de um quarto, o que sugere eventual queda”, informou o jornalístico.

Dentista dos famosos

Rafael Puglisi era o dentista queridinho de muitos famosos, se tornando conhecido por atender personalidades como Whindersson Nunes, Hugo Gloss, Giovanna Ewbank, Jade Picon, Juliette e até Neymar.

Em seu perfil no Instagram ele já acumulava mais de 4 milhões de seguidores.

