Morte de negro em Atlanta foi causada por 2 tiros nas costas

NOVA YORK, 15 JUN (ANSA) – A autópsia realizada em Rayshard Brooks, um homem negro que foi morto por um policial branco em Atlanta, nos Estados Unidos, apontou neste domingo (14) que ele foi atingido por dois tiros nas costas.

A causa da morte, segundo o médico legista, são precisamente os disparos nas costas do norte-americano, que lesionou os órgãos e causou hemorragia.

Com isso, o laudo do serviço médico legal de Atlanta apontou como homicídoi a morte de Brooks.

Tudo aconteceu na noite da última sexta-feira (12), após dois policiais serem chamados para investigar um homem dormindo dentro de um veículo, no sistema de drive-thru da cadeia de restaurantes Wendy’s.

De acordo com as investigações, Brooks, de 27 anos, deu positivo em um teste alcoólico e teria agredido os agentes, além de estar armado com um “taser”. Na sequência, ele foi atingido, quando supostamente se preparava para utilizar a arma contra os policiais.

A morte de Brooks provocou novos protestos na Geórgia, pouco tempo depois do falecimento de George Floyd, asfixiado por um policial branco, em Minneapolis. O caso em Atlanta causou a renúncia da chefe da polícia da cidade, Erika Shields.(ANSA)

