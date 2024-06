Morte de Nahim pode ter sido provocada por queda em escada; Polícia investiga o caso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 11:29 Para compartilhar:

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, conhecido como Nahim, morreu aos 71 anos na manhã desta quinta-feira, 13, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a morte pode ser sido provocada por uma queda na escada da casa do artista.

“A Polícia Civil investiga a morte de um cantor, na madrugada desta quinta-feira (13), no bairro Jardim Bom Tempo, em Taboão da Serra. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra”, informou a SSP.

Na música, os maiores sucessos de Nahim são “Dá coração”, “Taka taka” e “Coração de melão”. Ao longo da carreira, o cantor gravou 14 álbuns e 86 músicas.

Apesar de ter sido uma aposta de Silvio Santos, foi na Record TV que o artista participou de diferentes reality shows: “O Aprendiz 10” (2014), “A Fazenda 9” (2019) e “Power Couple Brasil 6” (2021).