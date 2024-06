Morte de Nahim aconteceu em primeira noite após mudança da casa da ex

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2024 - 9:23 Para compartilhar:

A morte de Nahim, no dia 13 de junho, segue sob investigação da Polícia Civil. Inicialmente, uma nota emitida pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que uma queda na escada da casa do artista pode ter provocado a situação. Segundo Andreia de Andrade, que se divorciou do cantor no fim de 2023, a fatalidade aconteceu no primeiro dia dele no novo imóvel.

“Estava separada maritalmente. Ele morava na minha casa. Aquela noite foi a primeira que ele foi passar lá”, declarou Andreia, que foi casada com cantor por 13 anos. As informações são da “Quem”.

“No meu coração, quero acreditar que foi um mal súbito. Mas, pode ser uma queda. Ele tomava remédios para dormir e eles mexem com a consciência da pessoa. Acredito que ele deva ter tomado um remédio para dormir, deve ter desabotoado a calça como costumava fazer. Imagina isso para uma pessoa ‘sonada’, levantar e descer a escada. A escada era normal, todas as nossas casas têm escadas. Ele só mudou o cenário, a casa”, completou ela.

Na música, os maiores sucessos de Nahim são “Dá coração”, “Taka taka” e “Coração de melão”. Ao longo da carreira, o cantor gravou 14 álbuns e 86 músicas.

Apesar de ter sido uma aposta de Silvio Santos, foi na Record TV que o artista participou de diferentes reality shows: “O Aprendiz 10” (2014), “A Fazenda 9” (2019) e “Power Couple Brasil 6” (2021).