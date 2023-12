Morte de Matthew Perry foi causada por ketamina, diz laudo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2023 - 20:01 Para compartilhar:

LOS ANGELES, 15 DEZ (ANSA) – A morte do ator norte-americano Matthew Perry, conhecido por interpretar Chandler Bing no seriado “Friends”, foi causada por “efeitos agudos de ketamina”, segundo consta no relatório toxicológico divulgado nesta sexta-feira (15) pelo Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles.

Afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina (usada para tratar transtorno por uso de opioides) também foram citados como tendo envolvimento na morte.

Perry morreu aos 54 anos de idade no fim de outubro. O artista foi encontrado sem vida dentro de uma banheira de hidromassagem.

Não havia drogas no local, nem foram encontrados indícios de crime. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias