Morte de Daniella Perez completa 32 anos e Glória Perez faz homenagem à filha

A autora Glória Perez fez um post emocionante em seu Instagram, neste sábado, 28, relembrando os 32 anos da morte da filha, Daniella Perez. A atriz e bailarina foi morta aos 22 anos pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele na época, Paula Tomaz, em 28 de dezembro de 1992. O ator e Daniela eram namorados na novela De Corpo e Alma, escrita pela autora.

“Não, o tempo não ameniza nada”, escreveu Glória na legenda. A postagem recebeu o apoio de vários fãs e famosos.

Como Daniela Perez morreu?

O corpo de Daniella foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela foi golpeada com 18 facadas de punhal, que atingiram seu pulmão, coração e pescoço. O crime teria sido motivado por inveja, cobiça e vingança, pois Guilherme de Pádua assediava Daniella em busca de uma maior participação de seu personagem na novela De Corpo e Alma.

Pádua foi condenado a 19 anos de prisão e Paula, a 18 anos e seis meses. Após sete anos da pena, os dois foram colocados em liberdade condicional. As autoridades policiais descobriram que o ator e a mulher estavam envolvidos no assassinato graças a uma testemunha que anotou a placa do carro vista no local do crime.

O caso foi relembrado na série documental Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez, da Max, que estreou em 2022, com depoimentos fortes de Glória Perez, familiares, amigos e do marido de Daniella na época, Raul Gazolla. Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos, em 6 de novembro do mesmo ano, em Belo Horizonte, vítima de um enfarte.