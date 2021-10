Morte de Cabo Bruno segue como mistério 9 anos depois

Florisvado de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, morreu há exatamente 9 anos, mas o assassinato dele segue impune até hoje. De acordo com o portal Uol, há suspeita de envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital), pois Cabo Bruno foi policial militar e dizia “odiar bandidos”, mas nada foi comprovado até hoje, 9 anos depois.

Cabo Bruno ficou conhecido como um dos maiores matadores da história da Polícia Militar de São Paulo. Investigações da Polícia Civil apontaram que ele recebia dinheiro de comerciantes para exterminar criminosos em determinadas regiões.

Ele foi investigado, julgado e punido pelos crimes. A primeira prisão aconteceu em 1983, mas depois aconteceram 4 tentativas de fuga, sendo a última em 1991. Cabo Bruno ficou preso até 2012 na Casa de Custódia e Tratamento do Taubaté, Vale do Paraíba, berço do PCC

Poucos dias depois de sair da prisão, agora transformando em pastor, Cabo Bruno foi assassinado. Quando voltava de um culto com a esposa, dois homens dispararam 20 tiros de pistolas calibres 45 e 380, matando o ex-policial na hora.

O delegado designado para o caso, Vicente Lourenço Lagioto Júnior, já se aposentou e disse que os criminosos não foram identificados até hoje.

