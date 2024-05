Morte de Antero Greco gera repercussão nas redes sociais: ‘Eterno’, ‘referência no jornalismo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 11:17 Para compartilhar:

O jornalista Antero Greco morreu nesta quinta-feira aos 69 anos, vítima de um tumor cerebral. O comunicador estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para tratar a doença, mas não resistiu.

Milhares de pessoas e entidades lamentaram a morte de Antero. O jornalista teve passagens como repórter, editor e colunista do Estadão e estava na ESPN há 30 anos. Na emissora, fez parceria marcante com Paulo Soares, o Amigão, no comando do programa SportsCenter.

A ESPN enfatizou que a “TV brasileira perde um dos maiores” com a morte do comunicador. O “Jornalismo, assim mesmo, com ‘J’ maiúsculo, está de luto”, publicou o perfil do canal, nas redes sociais. “Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à extraordinária dupla com Amigão durante tantas e tantas noites de SportsCenter. A TV brasileira perde um dos maiores. E a nós, da família ESPN, ficará a saudade e as grandes memórias proporcionadas por Antero.”

Amigos e colegas de profissão prestaram homenagem e relembraram momentos ao lado do comentarista. Os narradores Paulo Andrade, Everaldo Marques e Rogerio Vaughan e as jornalistas Andréia Sadi e Mariana Spinelli foram alguns dos nomes.

A morte do jornalista repercutiu também em publicações de clubes de futebol. O Palmeiras, time de coração de Antero, exaltou o “profissional exemplar”. “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta a morte de Antero Greco, um dos principais jornalistas do Brasil. Profissional exemplar e palestrino de coração, Antero deixa um legado de amor ao futebol e à vida que perdurará para sempre em nossos corações. Prestamos condolências aos familiares, amigos e fãs do esporte neste momento de tristeza e saudade.”

O Corinthians destacou que o comentarista se tornou “referência no jornalismo esportivo”. O São Paulo foi outro time a ressaltar a importância do comunicador em nota, e o Santos enfatiza “sua irreverência, sempre aliada à sua vasta competência”. Além deles, Fluminense, Botafogo e Juventude foram outros a lamentar.