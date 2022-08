Morsa Freya, que se tornou uma estrela na Noruega, foi sacrificada

AFP 14/08/2022 - 9:33 Compartilhe

A morsa Freya, que se tornou a estrela do verão norueguês depois de se estabelecer no fiorde de Oslo, foi sacrificada, anunciaram as autoridades neste domingo (14).

“A decisão de abatê-la foi tomada com base em uma avaliação global da ameaça que representava para a segurança humana”, disse Frank Bakke-Jensen, chefe da Diretoria Norueguesa de Pesca, em comunicado.

“Estudamos detalhadamente todas as soluções possíveis e concluímos que não poderíamos garantir o bem-estar do animal de forma alguma”, acrescentou.

As autoridades anunciaram há alguns dias a possibilidade de sacrificar esse mamífero de 600 quilos depois que seus pedidos para que as pessoas parassem de visitá-lo foram inúteis.

A morsa Freya (em homenagem a uma deusa do amor e da beleza da mitologia nórdica) foi vista pela primeira vez no fiorde da capital norueguesa em 17 de julho, e desde então se tornou uma atração para os espectadores.

Embora, de acordo com as autoridades, a morsa não seja uma ameaça para os humanos, ela pode atacar se se sentir em perigo.

Entre dois longos cochilos (esses animais podem dormir até 20 horas por dia), Freya foi filmada caçando pássaros e dormindo em cima de barcos que afundavam sob seu peso.

As morsas, uma espécie protegida que se alimenta principalmente de invertebrados como moluscos, camarões, caranguejos e pequenos peixes, normalmente vivem em latitudes mais ao norte, no Ártico.