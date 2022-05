Morrinho joga de ‘zagueiro’ e evita gol em dérbi pela 4ª divisão do Paulista

É comum ver o “morrinho artilheiro” ajudando o time adversário em algum chute da meta e complicando a vida do goleiro. No entanto, no dérbi entre Assisense e Vocem, no último domingo (8), o relevo jogou a favor da zaga e atual como defensor.





O Assisense perdia por 1 a 0 quando Juan Barbosa do Vocem recuperou uma bola e saiu cara a cara com o goleiro. O jogador tocou na saída do arqueiro e já se preparava para comemorar. Foi quando o “morrinho zagueiro” aprontou uma das suas. Ao bater no “morrinho” a trajetória da bola que seguia para gol acabou alterada e a redonda bateu no travessão.

Apesar do episódio bem característico em campos irregulares pelo Brasil, o Vocem conseguiu segurar o resultado por 1 a 0 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista da quarta divisão.