Morreu homem que representou cafeicultores colombianos no mundo

Carlos Sánchez, homem que representou por quase 40 anos os cafeicultores colombianos no mundo, morreu, aos 83 anos, em Medellín, anunciou neste sábado o gerente da Federação Nacional de Cafeicultores, Roberto Vélez.

“Carlos Sánchez nos deixou. Toda a sua vida encarnando com orgulho o personagem ‘Juan Valdez’ ao redor do mundo”, publicou Vélez no Twitter.

Sánchez representou, entre 1969 e 2006, o camponês Juan Valdez, símbolo da conhecida marca colombiana de café premium.

Antes dele, o ator cubano José Duval e o colombiano Carlos Castañeda interpretaram o personagem, criado em 1959 pela federação, que reúne mais de 500 mil famílias produtoras de café.

A rede Juan Valdez conta com mais de 200 lojas, espalhadas por 22 países.