Morre Coutinho, ídolo do Santos e campeão mundial pela Seleção Brasileira

O ex-jogador Antônio Wilson Vieira Honório, ou simplesmente Coutinho, morreu nesta segunda-feira (11) aos 75 anos de idade. Ele marcou época no Santos FC ao formar, junto com Pelé, um dos principais ataques da história do futebol mundial.

Coutinho foi bicampeão mundial com o Santos em 1962 e 1963 e integrou o elenco vencedor da Copa do Mundo de 1962.

Em janeiro deste ano ele havia sido internado na UTI por conta de uma pneumonia, mas o motivo de sua morte ainda não foi divulgado.