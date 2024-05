‘Morrer é uma loucura’: sobrinha homenageia médico que morreu em abrigo ajudando vítimas no RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 8:42 Para compartilhar:

O médico cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, que residia no Espírito Santo, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, 13, em um abrigo de São Leopoldo (RS), quando realizava a primeira missão humanitária para ajudar as vítimas das enchentes no estado gaúcho. Por meio de uma publicação nas redes sociais, a sobrinha Amanda Medice homenageou o profissional.

“Você combinou que iríamos almoçar na semana seguinte, está com planos de reformar sua casa, está preocupado com contas, com várias ideias para o instituto e do nada, pela manhã, morre. Como assim? (…) Você passou mais de 10 anos estudando e se especializando. Fez fisioterapia, medicina, se especializou em cardiologia, intensivista, transplante capilar. De uma hora para outra tudo termina num infarto no meio da tragédia que você foi ajudar no Rio Grande do Sul”, iniciou a sobrinha.

“Morrer é uma loucura. Te obriga a sair da festa na melhor hora, sem se despedir de ninguém, sem ter um último abraço ou um último ‘te amo’”, completou.

Relembre o caso

Antes de viajar, o médico divulgou um vídeo em suas redes sociais no qual disse: “O Sul está precisando da gente. Então, saí um pouco da minha rotina, do conforto do consultório. A cirurgia acabou agora pouco, a gente já emendou. São 4h da manhã agora. A gente tá indo pra lá ajudar os nossos irmãos que estão precisando. Eu vou tentar passar pra vocês aqui a real situação que está lá até mesmo pra gente conseguir juntar mais forças pra ajudar o pessoal, que está precisando em meio a essa catástrofe no Sul. Assim que eu conseguir, eu mostro tudo que está acontecendo e vamos juntos nessa missão. Conto com a oração de vocês pra gente juntar forças e ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir”.

Ele embarcou para o Rio Grande do Sul no domingo, 12, Dia das Mães. Em uma outra gravação, divulgada no perfil da empresa de estética capilar que o profissional trabalhava, Medice contou que havia saído de Vitória (ES) e parado no Aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, para o abastecimento da aeronave.

Suspeita de infarto fulminante

Leandro Medice e um grupo de amigos alugaram um jato particular para ir até o Rio Grande do Sul. Assim que chegou ao abrigo, o médico passou o dia aferindo pressão e realizando os primeiros atendimentos básicos das vítimas dos temporais.

Ele retornaria ao Espírito Santo na segunda-feira. Os colegas estranharam que Medice não apareceu no horário combinado e, ao procurarem, encontraram o médico morto.

Por meio do Instagram, a mãe do profissional, Andrea Medice, compartilhou uma publicação na qual informa que o médico teve um infarto fulminante.