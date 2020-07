Morrem os gêmeos siameses mais velhos do mundo, aos 68 anos

Os gêmeos siameses mais velhos do mundo morreram no sábado (4), aos 68 anos, na cidade de Dayton, em Ohio, nos Estados Unidos. A causa foi “morte natural”. As informações são do jornal Daily Mail.

Nascidos em 28 de outubro de 1951, Ronnie e Donnie Galyon são filhos de Eileen e Wesley Gaylon. Na época que nasceram, o casal não tinha ideia de que esperava gêmeos. Os dois nasceram saudáveis, mas passaram os dois primeiros anos de vida em hospitais, com médicos tentando separá-los. No entanto, as tentativas falharam.

Os gêmeos viveram unidos do esterno à virilha e compartilhavam órgãos vitais da cintura para baixo (intestino, reto, pênis etc). Cada um deles nasceu com corações e estômagos separados e tinha seu próprio conjunto de braços e pernas.

Ao longo da vida, os siameses chegaram a fazer uma turnê pela América do Norte com um circo. Em 2015, aos 63 anos, eles se tornaram os siameses mais velhos do mundo, batendo o antigo recorde dos italianos Giacomo e Giovanni Battista Tocci.

