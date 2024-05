Morrem cavalos presos com água até o pescoço no RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 11:43 Para compartilhar:

Um barqueiro que cuidava de dois cavalos que estavam presos dentro de uma casa com água até o pescoço em Canoas (RS), cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre e sofre com inundações, comunicou a morte dos animais na tarde desta quinta-feira, 9. O homem teria pedido resgate, mas o socorro demorou para chegar. As informações são do O Globo.

+ Cavalo ilhado em telhado em Canoas é resgatado

+ Vídeo: vice-prefeito de cidade do RS resgata cavalo que estava na água

Os animais estavam há dias presos dentro de uma residência que foi inundada, sofrendo com risco de hipotermia, afogamento e contaminação por doenças.

O barqueiro Carlos Henrique, que mora perto da casa onde os cavalos estavam, monitorava os equinos e dava a eles alimentos e água. Apesar de ter comunicado equipes de resgate, já que não conseguiria realizar o salvamento sozinho, os espécimes foram encontrados mortos na tarde desta quinta-feira.

O homem também ajuda outros animais e pessoas que estão ilhadas em Canoas. “Fomos fazer o resgate, infelizmente eles não resistiram, chegamos tarde. Eles morreram ontem, dá para ver eles ali, boiando dentro da casa”, lamentou o barqueiro.