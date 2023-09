Morre Walewska, campeã olímpica de vôlei pelo Brasil em 2008

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/09/2023 - 0:11 Compartilhe

Walewska Oliveira, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, do Minas e do Praia Clube, morreu nesta quinta-feira (21), aos 43 anos. A notícia foi confirmada pela Itatiaia e pelo jornal Estadão com pessoas próximas à família da atleta. A causa da morte ainda não foi revelada.

Além da seleção brasileira, Walewska defendeu clubes como Minas, Praia Clube e Osasco. Fora do país, defendeu o Perugia, da Itália, Murcia, da Espanha, e Zarechie Odintsovo.

Ela se aposentou em maio de 2022 quando vestia a camisa do Praia. No início do ano, Walewska lançou uma biografia chamada ‘Outras Redes’. O livro contou com prefácio de Bernadinho e registra momentos da vida no esporte e também o lado pessoal da jogadora.

Walewska estava em São Paulo para a divulgação de sua biografia. Nesta quinta-feira, ela gravou um podcast na capital paulista com o jornalista Alexandre Oliveira e esteve em um evento onde apresentou o livro.

Na terça-feira, Walewska, visitou o CT do Palmeiras. A ex-central e fez uma troca de livros com o técnico da equipe palestrina, o português Abel Ferreira.

