Morre Vladimir Shklyarov, bailarino russo de 39 anos

Vladimir Shklyarov, um dos principais bailarinos masculinos do mundo, morreu aos 39 anos de idade, na noite do último sábado, 16, de acordo com o Teatro Mariinsky em São Petersburgo, Rússia, onde era o principal dançarino.

O Comitê Investigativo da Rússia, uma agência federal de aplicação da lei, iniciou uma investigação sobre a morte de Shklyarov, de acordo com a RIA Novosti, uma agência de notícias estatal.

“Uma causa preliminar de morte foi um acidente”, disse a RIA Novosti citando o escritório do Comitê Investigativo em São Petersburgo.

Uma ex-bailarina chamada Irina Bartnovskaya publicou no Telegram que Shklyarov estava em casa, tomando analgésicos e se preparando para uma cirurgia no pé antes de sua morte. Ela disse que ele saiu para fumar em “uma sacada muito estreita” e caiu do quinto andar em “um acidente estúpido e insuportável”.

Seu relato não pôde ser verificado, mas repercutiu em veículos de notícias russos, incluindo Fontanka, que citou uma porta-voz do Teatro Mariinsky, Anna Kasatkina, dizendo que ele estava, sim, sob efeito de analgésicos pré-cirurgia.

Ao longo de uma carreira de duas décadas, Shklyarov ganhou reconhecimento internacional, atuando no Metropolitan Opera em Nova York, na Royal Opera House em Londres e em outros teatros de prestígio ao redor do mundo.

Nascido em Leningrado, Shkylarov se formou em 2003 na Vaganova Ballet Academy, uma instituição famosa com quase 300 anos de história. Seus graduados incluem Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov.