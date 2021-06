Morre vítima da Covid-19 Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central

Carlos Geraldo Langoni, de 76 anos, morreu nesta madrugada (13) após complicações em seu quadro de Covid-19. O ex-presidente do Banco Central do Brasil atuava como diretor do Centro de Economia Mundial da FGV.

Internado desde novembro do ano passado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, a morte do economista foi confirmada pelo colunista do O Globo Ancelmo Gois.

Langoni comandou o BC de 1980 a 1983, além de atuar como chefe-executivo do grupo NM Rothschild no Brasil entre 1989 e 1997.

O ex-presidente do BC também particiou do processo de privatizações da Vale e Embraer durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Veja também