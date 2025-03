Morre uma das principais testemunhas do caso Emanuela Orlandi

ROMA, 8 MAR (ANSA) – Sabrina Minardi, 65, uma das principais testemunhas sobre o desaparecimento de Emanuela Orlandi, no Vaticano em 1983, faleceu em Bolonha, norte da Itália, na última sexta-feira (7) de causas naturais. A notícia foi dada neste sábado (8) pela jornalista Raffaella Notariale, com quem ela publicou um livro sobre a adolescente desaparecida.

“Sabrina se foi após ter ido ao cabelereiro, ficou loira e linda porque queria carinhos maiores. Ela morreu durante o sono”, escreveu Notariale no Facebook, cuja publicação foi compartilhada por Pietro Orlandi, irmão de Emanuela, que também assina o prefácio da obra conjunta.

Minardi, que foi amante de Enrico De Pedis, chefe da máfia siciliana morto em 1990, foi a primeira pessoa a reconstruir os acontecimentos após o sequestro de Emanuela, então com 15 anos em 22 de junho de 1983, levando a justiça a reabrir o caso em 2008, após as investigações terem sido encerradas em 1997.

No entanto, após mais de 40 anos do desaparecimento da jovem, o caso ainda é um mistério.

Orlandi é filha de um funcionário da Santa Sé, cidadã do Vaticano e residia dentro dos muros do menor país do mundo, mas desapareceu enquanto voltava para casa após uma aula de música em Roma.

O caso é o mais longevo da Itália e diversas hipóteses foram consideradas nas últimas décadas, desde crime comum até vingança contra seu pai ou contra o Vaticano. Nenhuma das hipóteses, no entanto, foi confirmada pela Justiça. (ANSA).