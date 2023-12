Morre um militar libanês por disparos israelenses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/12/2023 - 12:05 Para compartilhar:

Um soldado libanês morreu e outros três ficaram feridos nesta terça-feira (5) em um bombardeio israelense contra uma posição militar no sul do Líbano, informou o Exército do país.

Desde que o conflito entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel começou, em 7 de outubro, as trocas de tiros e incidentes tornaram-se mais frequentes na fronteira israelense-libanesa entre as forças do Estado hebreu, por um lado, e grupos palestinos e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah, por outro.

O soldado falecido é o primeiro perdido pelas forças armadas libanesas neste ciclo de violência.

Em um comunicado, o Exército libanês, mobilizado ao longo da zona fronteiriça, no sul, indicou que um dos seus postos militares na região de Aadaisé “foi bombardeado pelo inimigo israelense”, e detalhou que este ataque “matou um soldado e feriu outros três”.

aya-lar/jos/at/avl/mb/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias