Morre um dos maiores tubarões de grande porte do Aquário Marinho do Rio de Janeiro

Margarida, um dos primeiros tubarões de grande porte a chegar ao Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio), morreu no último domingo (13). O anúncio do falecimento foi divulgado pelo aquário em sua página oficial no Instagram.

“Ela fez história entre os nossos visitantes e, apesar da dor da perda, ficará guardada na memória de nossa equipe com muito carinho”, dizia a legenda da publicação.

A causa da morte do animal não foi divulgada. “Observando que no momento que a Margarida apresentou um comportamento diferente do habitual, fizemos tudo que estava tecnicamente ao nosso alcance”, informa a postagem.

