Morre torcedor do Palmeiras baleado em São Paulo após derrota para o Chelsea

Um torcedor do Palmeiras morreu após ser baleado em uma briga entre torcedores do clube em São Paulo, em meio a um tumulto no qual houve confrontos com a polícia após a derrota do ‘Verdão’ para o Chelsea na final do Mundial de Clubes em Abu Dhabi, informaram fontes oficiais e a imprensa.

“Houve alguns focos de briga entre torcedores, que desencadearam tumulto e um homem foi baleado” nos arredores do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, informaram à AFP fontes da Secretaria de Segurança Pública do estado.

A imprensa local reportou mais tarde a morte do homem, de 35 anos, que tinha dado entrada em estado grave em um hospital da capital paulista com um tiro no tórax.

“Um homem foi preso em flagrante”, acrescentou a fonte oficial.

Milhares de torcedores do Palmeiras se concentraram nas proximidades do Allianz Parque para acompanhar à distância o jogo na capital dos Emirados Árabes Unidos, torcendo para que o Palmeiras conquistasse seu primeiro título no Mundial de Clubes da FIFA.

O clima festivo e de nervosismo pelo transcurso do jogo deu lugar à confusão assim que terminou a partida, vencida pelo Chelsea com um gol de pênalti do alemão Kai Havertz aos 117 minutos.

Entre a multidão, que incluía famílias e crianças, começaram a ser lançadas pedras e houve correria nas ruas em torno do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na zona oeste da capital paulista.

A polícia militar, com apoio do Comando Policial de Choque, agiu em meio à chuva de objetos e pedras, constatou a AFP.

“Diante do cenário, foi necessário o emprego de controle de multidões”, informou a Secretaria de Segurança Pública, em alusão ao uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Os confrontos duraram cerca de meia hora, após os quais a rua em frente à sede do Palmeiras foi cercada.

