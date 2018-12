Morre torcedor da Inter atropelado antes de jogo com Napoli

MILÃO, 27 DEZ (ANSA) – Morreu nesta quinta-feira (27) um torcedor da Inter de Milão atropelado por uma van antes da partida da última quarta (26) contra o Napoli, no San Siro, válida pela 18ª rodada da Série A.

O incidente ocorreu por volta de 19h30, na via Novara, situada nos arredores do estádio, em meio a uma briga de torcidas. Uma van com napolitanos foi bloqueada e atacada por torcedores organizados da Inter. Os passageiros do veículo desceram e reagiram à agressão, e um deles acabou levemente ferido por uma faca.

Ao deixar a zona da confusão, a van teria atropelado um torcedor nerazzurro de 35 anos, que chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não divulgou informações sobre os suspeitos.

O ambiente do jogo, que reuniu o segundo e o terceiro colocados na Série A, foi marcado por muita tensão, incluindo ofensas racistas contra o zagueiro do Napoli Kalidou Koulibaly. Dentro de campo, a Inter venceu o vice-líder por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez nos acréscimos do segundo tempo. (ANSA)