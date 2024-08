Morre Silvio Santos: Sérgio Mallandro e Décio Piccinini postam homenagens: ‘Segundo pai’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 14:48 Para compartilhar:

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos de idade, por causa de uma broncopneumonia. Entre as diversas personalidades que estão homenageando o apresentador do SBT estão ex-jurados do Show de Calouros do Programa Silvio Santos, como Sérgio Mallandro e Décio Piccinini.

“Em 1981 eu fui chamado para participar de uma gincana na antiga TVS chamada Cidade Contra Cidade. Lá, eu não encontrei um patrão, encontrei um líder, um professor”, destacou Sérgio.

Em seguida, prosseguiu: “Um mestre que revelou o Sérgio Mallandro, que viu graça em um malandro carioca! Silvio, você foi muito mais do que um líder, foi um segundo pai, obrigado por tudo! Te amo! Descanse em paz, eterno patrão!”

Já Décio Piccinini, que recentemente voltou ao SBT apresentando o Fofocalizando e participando dos programas do Ratinho, publicou: “É sua hora de voar, querido amigo, mestre, parceiro, cúmplice e protetor. Leve com você minha gratidão por esses 57 anos de tanta amizade e bem-querer. Até um dia, bello!”.

Confira as homenagens a Silvio Santos abaixo:

Décio Piccinini

Sérgio Mallandro