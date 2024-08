Morre Silvio Santos: Roque, colega por mais de 60 anos, publica despedida emocionante; leia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 17:54 Para compartilhar:

Roque, assistente de palco que se orgulha de ser “o primeiro funcionário do SBT”, relembrou a amizade de cerca de seis décadas que teve com Silvio Santos em uma homenagem publicada em seu Instagram neste sábado, 17. O apresentador morreu aos 93 anos de idade, em decorrência de uma broncopneumonia.

No texto, Roque destaca: “Perdi não só um patrão, mas um grande amigo. O Silvio sempre foi mais do que um chefe. Ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso e acreditava na simplicidade e no valor das pessoas”.

Ele ainda cita a capacidade que o apresentador teria em fazer todos se sentirem especiais, e considerou-o como um dos maiores ícones da TV no Brasil. “Para mim, a perda é ainda maior: perdi um irmão de vida”. Confira a íntegra da carta de despedida publicada por Roque abaixo.

Como Roque conheceu Silvio Santos

Roque conheceu Silvio Santos na Rádio Nacional, à época em que fazia entregas para a emissora. Ele também ajudava com a recepção das pessoas que iam participar do Programa Manoel da Nóbrega, e foi aí que sua educação e simpatia chamaram a atenção de Silvio Santos, que costumava passar pelo local.

“Quando saiu o canal do Silvio, ele me chamou. ‘Roque, você trata bem as pessoas, você vai ser o responsável pelo meu auditório’”, relembrou Roque em entrevista ao A Tarde É Sua em 2023. Nas décadas seguintes, o assistente de palco sempre se orgulhava por ter sido “o primeiro funcionário do SBT”.

Leia a carta de despedida de Roque a Silvio Santos

“Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas.

Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz, essa capacidade única de fazer todos se sentirem especiais, desde os colegas de trabalho até o público que o acompanhava em casa.

Hoje o palco está mais vazio. O SBT perdeu seu maior brilho, e o Brasil um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior: perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário.

Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado.

– Roque.”