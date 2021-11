Morre Sicupira, um dos maiores ídolos da história do Athletico-PR Apelidado de "Craque da 8", ex-jogador marcante no Furacão faleceu neste domingo (7) aos 77 anos de idade

O ex-jogador Sicupira, considerado uma das maiores figuras na história do Athletico-PR, faleceu neste domingo (7) segundo informou um comunicado do próprio Furacão através de seus canais de comunicação oficiais. Ele tinha 77 anos de idade e teve complicações por conta de uma cirurgia no pulmão feito no último mês de outubro.

– Hoje é um dia de luto para o Athletico Paranaense e de tristeza indescritível para toda a torcida rubro-negra. Nosso maior artilheiro, o histórico Craque da 8, nos deixou. Assim como o seu legado, nossa saudade será eterna. Obrigado por tudo, Sicupira – informou o Athletico.

Barcímio Sicupira defendeu por oito anos a camisa do rubro-negro entre o fim dos anos 60 até mais da metade da década de 70. Mais precisamente, entre 1968 e 1976, período esse onde marcou 158 gols, se consolidando como o maior artilheiro na história em marca que dura até os tempos atuais.

Por conta de questões financeiras, o atleta que também defendeu em sua carreira equipes como Ferroviário-PR, Botafogo, Botafogo-SP e Corinthians se aposentou em caráter bastante precoce com somente 31 anos de idade.

Depois disso, atuou na área de Educação Física, por conta de sua formação acadêmica, além de ter sido treinador do próprio técnico e, posteriormente, comentarista esportivo.

