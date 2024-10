Morre Saturnino Braga, 1º prefeito eleito democraticamente no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 11:57 Para compartilhar:

O ex-prefeito Roberto Saturnino Braga, do Rio de Janeiro, morreu nesta quinta-feira, 3, aos 93 anos de idade. O político foi o primeiro eleito diretamente para administrar o município após a redemocratização do Brasil, governando entre 1986 e 1989. O homem estava internado desde a segunda-feira, no CTI Hospital Pró-Cardíaco, na zona sul da capital fluminense.

Em um comentário de uma postagem no Instagram, Maria Adelia Saturnino Braga, filha do ex-prefeito, confirmou a morte do homem. “Meu pai faleceu”, escreveu. De acordo com “O Globo”, o político foi internado com um quadro de pneumonia.

Saturnino Braga se formou em Engenharia pela Universidade do Brasil (atual UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro) e iniciou sua carreira na política em 1963, eleito deputado federal.

Após o início da Ditadura Militar, Saturnino se filiou ao MDB durante o período de bipartidarismo do Brasil. O político manteve sua atuação no legislativo e foi senador entre 1975 e 1985. No ano seguinte, o carioca se tornou prefeito do Rio de Janeiro.

Saturnino Braga foi eleito com 40% dos votos válidos pelo PDT e declarou a falência do município após o Banco Central proibir que administração da capital fluminense conseguisse novos empréstimos.

Após deixar a prefeitura, o político se tornou vereador do Rio de Janeiro e, em 1999, retornou para o Senado Federal, encerrando sua carreira em 2007.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro lamentou a morte do ex-prefeito. “Um político que entrou para a história por sua luta pela democracia […] um gestor atuante, e sempre a favor dos que mais precisavam”, pontuou.