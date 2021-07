Morre Sandro Putnok, compositor e sócio do Boi Garantido, vítima de Covid-19

Morreu nesta sexta-feira (2), aos 72 anos, o compositor Sandro Putnok, do Boi Garantido, agremiação que participa do Festival de Parintins, no Amazonas. O músico estava internado após ter sido diagnosticado com Covid-19, e apresentava um quadro de pneumonia e problemas nos rins, de acordo com seu filho, Marcio Ptnk, em suas redes sociais.

A morte de Putnok foi confirmada pelas redes sociais do Boi Garantido, que fez uma publicação em homenagem ao compositor.

“Adeus Sandro Putnok. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do sócio, compositor, empresário e grande amigo da nação encarnada, Sandro Putnoki, nosso querido Sandrão Paulista, o eterno Perreché do Brasil”, diz a nota.

Putnok era conhecido por ser um dos maiores divulgadores do Festival de Parintins fora do Amazonas. O cantor Ivo Meirelles, que foi parceiro de composição de Putnok, fez uma publicação em seu Instagram em homenagem ao amigo.

“Sandro Putnoki! O Paulista Perreché! Jamais será esquecido, jamais… eu prometo”, escreveu na legenda. “Esse cara foi muito importante na minha vida. É um amigo de pouquíssimo tempo, de 2010 pra cá, e virou meu irmão. Irmão para qualquer situação”, disse o compositor em um vídeo. Assista abaixo.

