Morre Ron Ely, estrela da série ‘Tarzan’, aos 86 anos

O ator Ron Ely morreu aos 86 anos, no dia 29 de setembro, mas o falecimento só veio à tona na quarta-feira, 23. O artista ficou famoso nos anos 1960 após dar vida a Tarzan no seriado de TV, que contava aa clássica história do homem criado entre animais selvagens.

A morte foi confirmada pelas redes sociais da filha do ator, Kristen. Ela compartilhou uma postagem prestando uma homenagem ao pai.

“O mundo perdeu um dos maiores homens que já conheceu – e eu perdi meu pai”, escreveu na legenda da foto que compartilhou com ele.

Ela continuou o texto citando as qualidades do veterano. “Meu pai era alguém que as pessoas chamavam de herói. Ele era ator, escritor, treinador, mentor, homem de família e líder. Ele criou uma onda poderosa de influência positiva onde quer que fosse”, declarou.

“Havia algo realmente mágico nele. Foi assim que o mundo o conheceu”, ressaltou sobre o ator. “O conheci como meu pai – e que honra enviada pelos céus isso tem sido. Para mim, ele pendurou a lua. Meu pai era meu mundo – e que mundo incrível ele criou. Ele era forte e protetor. Ele era brilhante e ridiculamente engraçado. Ele era estoico e sensível. Ele era dinâmico e poderoso. Ele era meu modelo e inspiração. Ele era humilde e inerentemente recebia respeito – o respeito que ele tanto merecia”, afirmou.

Kristen ainda ressaltou que o pai foi um exemplo de perseverança. “Dedicação infinita à família e aos amigos, coragem para fazer o que era certo e sacrifício disposto para facilitar os sonhos daqueles que amava”, completou.

Por fim, ela falou sobre o tempo que compartilhou com Ron. “Foi também uma história de alegria e amor – algo que todos próximos a ele tiveram o privilégio de vivenciar. Uma vez que você conheceu o amor do meu pai, o mundo se tornou um lugar mais brilhante e significativo”, encerrou.