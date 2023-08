Morre Ron Cephas Jones, ator de ‘This is Us’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2023 - 21:19 Compartilhe

O ator Ron Cephas Jones, conhecido pelo trabalho na série “This is Us“, morreu neste sábado, 19. Ele tinha 66 anos e sofria de um problema pulmonar. As informações são da revista “People”.

“O amado e premiado ator Ron Cephas Jones faleceu aos 66 anos, devido a um problema pulmonar de longa data. Ao longo de sua carreira, sua luz, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por qualquer um que teve a sorte de conhecê-lo”, informou um representante do artista.

Ron deixa uma filha, a também atriz Jamie Cepha Jones, de 34 anos. Ao lado dela, o ator fez história no Emmy em 2020, como os primeiros pai e filha a vencerem a premiação. Eles foram premiados por “This is Us” e “#FreeRayshawn”.

O ator também atuou em produções como “Mr. Robot” (2015), “The Get Down” (2016), “Luke Cage” (2016), “Law & Order: Organized Crime” (2021), entre outras.

