Morre Quincy Jones, lendário produtor musical, aos 91 anos

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 04/11/2024 - 7:31 Para compartilhar:

Em mais de 65 anos de carreira, produtor de "Thriller" exerceu enorme influência ao remodelar a música pop ao lado de Michael Jackson e trabalhar com artistas como Miles Davis e Frank Sinatra.O lendário produtor musical americano Quincy Jones morreu neste domingo (03/11), aos 91 anos. Em sua carreira de mais de mais de 65 anos, ele exerceu enorme influência no mundo da música, ao trabalhar com artistas como Miles Davis e Frank Sinatra e ao remodelar a música pop em suas colaborações com Michael Jackson.

Ele foi trompetista, líder de banda, arranjador, compositor, produtor e ganhou 27 prêmios Grammy. Jones produziu a reunião de superestrelas da música americana que gravou a canção de 1985 We Are the World, uma iniciativa para arrecadar fundos para o combate à fome na Etiópia.

Algumas de suas obras mais marcantes foram em colaboração com Michael Jackson. Eles fizeram três álbuns juntos – Off the Wall, em1979, Thriller, em 1982, e Bad, em 1987 –, que mudaram o cenário da música pop americana. Thriller vendeu em torno de 70 milhões de cópias, com seis das nove músicas do álbum no top 10 das paradas mundiais.

Jones foi casado três vezes. Sua primeira esposa foi Jeri Caldwell, com quem teve uma filha. Mais tarde se casou com a modelo sueca Ulla Andersson, com quem teve dois filhos, incluindo Quincy III, que se tornou um produtor de hip-hop. Sua terceira esposa foi a atriz Peggy Lipton, com quem teve duas filhas, incluindo a atriz Rashida Jones. Ele teve outros dois filhos fora de seus casamentos, incluindo um com a atriz Nastassja Kinski.

Mais informações em instantes…

rc/lf (Reuters, AFP)