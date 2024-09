Morre psicanalista Roosevelt Cassorla, autor de estudos e livros sobre suicídio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 21:48 Para compartilhar:

Morreu nesta terça-feira, 23, o psicanalista Roosevelt Cassorla, aos 79 anos. Sua trajetória foi marcada pela autoria de sete livros e inúmeras publicações nas áreas de psicanálise clínica, psicanálise aplicada e psicologia médica. A notícia foi dada através das redes sociais do professor e a causa da morte não foi informada.

Referência na profissão, foi Analista Didata das Sociedades Brasileiras de Psicanálise em São Paulo e Campinas, professor titular da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), membro do College International Journal of Psychoanalyis e colaborador do dicionário enciclopédico da International Psychoanalytic Association.

Em nota a SBPcamp lamentou a morte de seu Membro Efetivo e prestou condolências aos “familiares, amigos e colegas” do professor.

Cassorla nasceu na cidade de Temuco, no Chile, mas emigrou para São Paulo quando tinha 7 anos de idade. Ele se formou pela Escola Paulista de Medicina em 1968.

Ele era autor da editora Blucher e conhecido por seus estudos sobre suicídio. Seus trabalhos científicos foram traduzidos para o inglês, francês, espanhol, e outros idiomas. Entre suas principais obras estão O Psicanalista, o Teatro dos Sonhos e a Clínica do Enactment e Estudos sobre Suicídio: Psicanálise e Saúde Mental.