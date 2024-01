Morre produtor musical alemão que criou dupla Milli Vanilli

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 23/01/2024 - 11:31 Para compartilhar:

Frank Farian ficou conhecido com grupos pop como Boney M. e Milli Vanilli, que esteve no centro de um escândalo em 1990, quando foi revelado que os seus dois integrantes não cantavam nas músicas.O produtor musical alemão Frank Farian, que criou e produziu o duo pop Milli Vanilli, morreu aos 82 anos em sua casa em Miami, comunicou a agência Allendorf Media nesta terça-feira (23/01), citando a família dele.

Farian criou e produziu bandas pop como o Boney M., que fez muito sucesso nos anos 1970 com músicas como Daddy Cool e Rivers of Babylon.

Mas ele ficaria realmente conhecido como o produtor do Milli Vanilli, um duo pop que em 1989 alcançou o topo das paradas de sucesso com a música Girl, You Know It's True e que chegou a ganhar o Grammy de melhor artista revelação em 1990.

Escândalo

Quando o próprio Farian confessou que o duo, composto pelo francês Fabrice Morvan e o alemão Rob Pilatus, não cantava nas suas músicas, mas um grupo de cantores de estúdio, a premiação concedida foi retirada. A revelação gerou um escândalo na época.

Músicas produzidas por ele teriam vendido mais de 800 milhões de cópias.

