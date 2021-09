Morre presidente do conselho de administração da Klabin

SÃO PAULO (Reuters) – A Klabin anunciou nesta quarta-feira a morte do presidente do conselho de administração, Armando Klabin, aos 89 anos, no Rio de Janeiro.

O executivo é considerado um dos que impulsionaram no início dos anos 2000 a companhia a focar no ramo de embalagens. Atualmente, a Klabin é a maior produtora de papel para embalagens do país, tendo ingressado também em produção de celulose. A companhia não informou a causa da morte.

Armando Klabin foi membro do conselho de administração da Klabin desde sua criação, em 1979, o qual presidiu por diversas vezes, afirmou a empresa. O executivo deixa esposa, quatro filhos e 11 netos.

Veja também