Morre pai de Leticia Spiller, aos 98 anos: ‘Obrigada por tudo’

Leticia Spiller fez uma comovente homenagem ao pai, Mauro Spiller, na tarde de segunda-feira, 29, que faleceu aos 98 anos e faleceu no último domingo, 28.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com memórias relembrando a vida ao lado do pai, ao som da música “Pai”, de Fábio Jr.

“Existe algo que é eterno para além do corpo impermanente. E esse ‘algo’ é um estado permanente de enamoramento e encantamento. É um caminho onde todos os pedaços e caminhos se encontram. Aqueles a quem a alma abarca, soma e cuida”, disse ela em sua homenagem.

“Esses pedaços estão espalhados, cada um em seu mundo. Mas juntos eles fazem parte do todo que há em mim. O que importa é o agora, mas não esse agora que é mutável a cada segundo. Mas o agora da única certeza que posso ter além da morte; a certeza de que levo-os comigo no sentimento mais nobre e unificado: o amor. Esteja em paz meu pai”, continuou.

“Antes de fazer a passagem você me disse: ‘obrigado por tudo, obrigado por tudo’. E eu digo obrigado por tudo, pai. Obrigado universo por ser sua filha”, finalizou ela.

