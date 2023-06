Morre pai de Alexandre Borges; ator se declara e agradece apoio do público

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 10:31 Compartilhe

Morreu na última terça-feira (27), ator e diretor Tanah Corrêa aos 82 anos. O veterano da dramaturgia é pai do também ator Alexandre Borges, 57, que usou o Instagram para lamentar o ocorrido.

No story da rede social, Alexandre compartilhou uma imagem ao lado do pai, agradeceu o apoio do público e se declarou: “Gratidão pelo carinho de vocês! Te amo, pai. Muita luz”.

Tanah estava internado na Santa Casa de Santos, litoral paulista, desde o último sábado (24). Até o momento desta publicação, a causa da morte não foi divulgada.

Vale relembrar que a mãe de Alexandre, Rosa Borges, morreu em 2021. “Ela teve um pequeno infarto, que levou a um AVC, tudo muito silencioso e, com esse AVC, se potencializou o Alzheimer. Ela teve o diagnóstico naquele momento, mas estava tudo no início. Aí veio a pandemia, e fiquei morando com ela. Foi maravilhoso, eu colocava Roberto Carlos para ela ouvir, ela cantava a música toda, e dançamos juntos”, relembrou o ator em participação no programa “Conversa com Bial”.

