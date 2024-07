Morre paciente com câncer terminal que se casou em hospital há um mês

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2024 - 18:29 Para compartilhar:

A técnica em enfermagem Katrine Hanauer da Silva, que ficou conhecida após se casar no hospital com o companheiro, Mateus Henrique Soares, há um mês, morreu aos 24 anos no sábado, 13, em Porto Alegre. A jovem tinha câncer de colo de útero e se encontrava em estado terminal.

Katrine foi diagnosticada com a doença três meses antes da data que já estava marcada para o casamento. Em maio, com o câncer já em metástase, a paciente foi transferida para o setor de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas de Porto Alegre.

Katrine e Mateus, que é motorista e também tem 24 anos, se casaram na unidade médica. Na ocasião, a técnica em enfermagem realizou dois sonhos: casar e realizar o batizado da filha do casal, Ísis Valentina, de 1 ano e 7 meses.

De cadeira de rodas e bastante debilitada, Katrine foi acompanhada pelo pai e pelo avô ao altar.

O falecimento de Katrine foi comunicado nas redes sociais por Mateus e por sua irmã, Patricia Hanauer.

