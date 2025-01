Morre Oliviero Toscani, gênio que transformou provocação em arte

ROMA, 13 JAN (ANSA) – Morreu nesta segunda-feira (13), aos 82 anos de idade, o fotógrafo italiano Oliviero Toscani, conhecido pelas campanhas publicitárias impactantes que ajudaram a Benetton a se tornar uma das marcas de vestuário mais conhecidas do mundo.

“Com imensa tristeza, anunciamos que hoje o nosso amadíssimo Oliviero iniciou sua próxima viagem. Pedimos gentilmente discrição e compreensão neste momento”, diz um comunicado assinado pela esposa de Toscani, Kirsti, e pelo filhos Rocco, Lola e Ali.

O italiano estava internado desde a última sexta-feira (10) em um hospital de Cecina, na Toscana, devido a uma piora em seu quadro de amiloidose, doença incurável e rara que provoca acúmulos de proteínas pelo corpo.

Diagnosticado há dois anos, o fotógrafo só anunciou ser portador da patologia em agosto de 2024, quando revelou que não conseguia mais beber vinho nem sentir o gosto de alimentos. “Não sei quanto tempo me resta de vida, mas viver assim não me interessa”, afirmou na ocasião.

Nascido em 28 de fevereiro de 1942, Toscani seguiu os passos de seu pai na fotografia e estudou em Zurique, na Suíça. Ao longo de sua carreira, trabalhou para revistas de moda de destaque como Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Esquire, ajudando a lançar modelos como Monica Bellucci e fotografando grandes nomes como Andy Warhol, John Lennon e Federico Fellini.

No entanto Toscani alcançou renome mundial na década de 1980, como diretor criativo da Benetton, marca italiana de moda comandada pela família de mesmo nome. Entre suas campanhas mais marcantes estão uma que mostra um paciente com Aids como se fosse Jesus Cristo na “Pietà” (“Piedade”) e peças contra a guerra e a pena de morte, além de ações em que retratava um beijo entre um padre e uma freira ou uma mulher devorada pela anorexia.

Em outro trabalho provocativo, Toscani anunciava os jeans “Jesus” com uma foto que mostrava uma mulher de costas com um shorts curtíssimo, sob a frase “Quem me ama me segue”. “Quero ser lembrado não por uma foto, mas por todo o meu trabalho, pelo meu compromisso”, disse o italiano certa vez.

Em nota nas redes sociais, o Grupo Benetton homenageou o fotógrafo e afirmou que “as palavras não bastam para explicar certas coisas”. “Continue a sonhar”, diz a mensagem. (ANSA).