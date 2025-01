Morre o sertanejo Rodolfo Fávero

O cantor sertanejo Rodolfo Fávero morreu aos 33 anos. A notícia foi comunicada pela equipe do músico por meio do perfil no Instagram. “É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Fávero”, diz a mensagem.

A revista Quem conseguiu contato com a equipe do cantor, que informou que o sertanejo passou mal, foi levado a um hospital, onde ficou internado até a morte. A causa do falecimento, segundo divulgou a revista, foi parada cardíaca.

Nascido em Guariba, cidade próxima a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Rodolfo era conhecido como “a voz bruta do sertanejo” e emplacou sucessos como Jeito de Caboclo, Namorada Raíz e Seguindo Seus Passos. O último show de Rodolfo foi no domingo passado, dia 12, em Ribeirão Preto.