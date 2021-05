Morre o sambista Nelson Sargento, aos 96 anos, vítima da Covid-19

O sambista Nelson Sargento, de 96 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (27). Ele estava internado com Covid-19 no Instituto Nacional do Câncer. A assessoria do sambista confirmou ao Estado de S. Paulo que a morte do sambista ocorreu às 10h45. Sargento foi um dos primeiros cariocas a tomar a vacina contra a Covid-19.

Sargento foi internado no último sábado (22), e foi transferido para a UTI após mostrar agravamento no quadro respiratório. O artista chegou a ser intubado com autorização da família. Além disso, Nelson Sargento tratava de um câncer desde 2005, quando descobriu um tumor na próstata.

