Compositor de clássico da Blitz morre no Rio de Janeiro

Aos 61 anos, O guitarrista Guto Barros morreu na noite dessa terça-feira (25) no Rio de Janeiro. Ele fez parte da banda ‘Lobão e os Ronaldos’. Foi responsável pelas composições de ‘Assim falou Sapaim’ (1986), ‘Aeroplano azul inflável’ (1988) e ‘Greg e sua gang’ (esta com a adesão de Chacal, 1986), além do sucesso nacional ‘Você Não Soube me Amar’ (1982). A informação foi divulgada pelo Facebook do músico, mas as causas do falecimento ainda não foram reveladas.

Confita a Nota da família:

É com muito pesar que comunicamos que nosso querido pai Guto Barros faleceu hoje em paz. As composições e trabalhos musicais incríveis que ele deixou estarão para sempre nesse mundo e seu carinho com quem estava ao seu redor será pra sempre uma marca em nossos corações.

O velório e enterro será nesta quarta-feira (26) no Catumbi ainda sem hora, mas informaremos.

Em nome de nossa família muito obrigado pelo carinho de todos. Aqui no Facebook ele recebeu muito carinho e reconhecimento e isso fez do final da vida dele extremamente feliz!