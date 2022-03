Morre o físico e ex-presidente da Eletrobras Luiz Pinguelli Rosa

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 3, o engenheiro nuclear e físico Luiz Pinguelli Rosa, aos 80 anos, após ter sido internado por covid-19 há quase um mês. Um dos maiores especialistas em energia no País, Pinguelli foi presidente da Eletrobras entre 2003 e 2004 e por várias vezes foi diretor da Coppe/UFRJ, no Rio de Janeiro.

Membro da Academia Brasileira de Ciências, eleito em 2003, o professor integrou o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC/ONU) e já recebeu o Forum Award da Sociedade Americana de Física, em 1992.

No decorrer de sua carreira, recebeu a comenda com o grau de Chevalier de LOrdre des Palmes Académiques, concedido em 1998 pelo Ministério da Educação da França; o Prêmio Golfinho de Ouro, categoria ciências, concedido no ano 2000 pelo Conselho Estadual de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro e as Medalhas da Ordem do Mérito do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, em 2003.

O atual diretor da Coppe/UFRJ, Romildo Toledo, lamentou a morte de Pinguelli e decretou luto de três dias na instituição.

“A Coppe/UFRJ decreta luto oficial por três dias em homenagem ao seu ilustríssimo Professor. Em meu nome e em nome da diretoria, da qual Pinguelli fazia parte, e de todo Corpo Social da Coppe, prestamos nossas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos do nosso querido Professor Pinguelli”, disse em nota.

