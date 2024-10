Morre o ex-pugilista Maguila aos 66 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 15:30 Para compartilhar:

Morreu nesta quinta-feira, 24, o ex-pugilista José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos. A informação foi confirmada por Irani Pinheiro, esposa do campeão mundial, ao “Balanço Geral“, da Record TV. O motivo do óbito não foi revelado.

Maguila, que estava internado em uma causa de repouso, sofria de ETC (encefalopatia traumática crônica), uma doença similar ao mal de Alzheimer, causada por repetitivos golpes na cabeça e afeta, principalmente, ex-atletas de boxe.

“Ele tava, ficou 28 dias internado, e a gente procurou não falar com a imprensa, porque eu procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica… Há 30 dias, foi descoberto um nódulo no pulmão, ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram dois litros de água do pulmão, não conseguimos fazer a biópsia”, relatou Irani.

Estrela brasileira do boxe

Maguila nasceu em 12 de junho de 1958, em Aracaju, capital de Sergipe, de onde se mudou ainda muito jovem para São Paulo. Trabalhou desde cedo na construção civil, e treinava boxe no tempo livre. O jovem Maguila, apelido que recebeu por sua semelhança com o personagem Magilla Gorilla, da Hanna-Barbera, se destacou no pugilismo chamando atenção do empresário e locutor de esporte Luciano do Valle (1947-1914), que se tornou seu principal divulgador.

O atleta lutou profissionalmente entre 1983 e 2000, realizando ao todo 85 lutas oficiais em 17 anos, com 77 vitórias (sendo 61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico.

Aos 37 anos, Adilson Maguila se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos-pesados em 22 de agosto de 1995, ao derrotar por pontos o inglês Johnny Nelson, em luta que aconteceu em Osasco/SP.

O pugilista foi repetidas vezes campeão brasileiro e sul-americano de boxe na categoria peso-pesado, campeão das Américas (pelo Conselho Mundial de Boxe) e Mundial (pela Federação Mundial de Boxe Profissional) também na categoria de peso-pesado.

A carreira profissional chegou ao fim em fevereiro de 2000, após a sua derrota por nocaute para Daniel Frank, pugilista brasileiro.