Morre o ex-presidente do Peru Alberto Fujimori, aos 86 anos

O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori morreu nesta quarta-feira, 11, aos 86 anos. Ele governou o país durante uma década e foi condenado em 2009 a 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade.

A morte foi confirmada pela filha do ex-presidente, Keiko Fujimori.

“Após uma longa batalha contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de partir para o encontro com o Senhor. Pedimos àqueles que o estimaram que nos acompanhem com uma oração pelo descanso eterno de sua alma. Obrigado por tudo, papai”, informou ela em comunicado assinado pelos quatro filhos do político.

O ex-presidente estava internado na capital do país, Lima, em estado grave. Ele recebia tratamento na casa da filha, onde foi morar após ter saído da cadeia, em dezembro de 2023.

Em maio deste ano, o político revelou que havia sido diagnosticado com um tumor maligno em sua língua.

Um dos políticos mais polêmicos da história recente da América Latina, Alberto Fujimori chegou a ser preso por duas vezes devido aos crimes contra a humanidade. Ele governou o Peru entre 1990 e 2000.

Fujimori deixa quatro filhos e cinco netos.